Presentan libros de Hugo Mastrolorenzo en el club Álvaro Barros

El próximo viernes 28 de febrero, a las 15, el maestro e investigador de tango Hugo Mastrolorenzo presentará sus libros en la ciudad de Olavarría. La actividad se realizará en el Club Atlético Álvaro Barros y tendrá entrada libre y gratuita.

La propuesta está abierta a toda la comunidad y apunta especialmente a bailarines, docentes, investigadores y personas interesadas en el tango. Mastrolorenzo es referente del pensamiento crítico aplicado al tango danza y desarrolla una mirada centrada en la escena contemporánea, la pedagogía y la construcción técnica del baile.

Sus publicaciones abordan el análisis estructural del movimiento, la interpretación escénica y la evolución conceptual del tango en el ámbito social y artístico.

La jornada incluirá una exposición del autor, un intercambio con el público y un espacio para preguntas, con el objetivo de generar reflexión y diálogo en torno al tango como fenómeno cultural.

La presentación forma parte de una agenda especial que continuará durante el fin de semana con clases y propuestas formativas en el mismo espacio.

Datos del evento

Lugar: Club Atlético Álvaro Barros – Olavarría

Fecha: 28 de febrero

Hora: 15:00

Entrada: libre y gratuita