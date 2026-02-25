Sierra Chica: Otorgaron la libertad condicional de un sujeto condenado por por coacción y violación de domicilio

Un hombre de 37 años, oriundo de Sierra Chica, obtuvo la libertad condicional por resolución de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, quienes revocaron un fallo previo del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 que había rechazado el beneficio.

El condenado cumple una pena única de 2 años y 8 meses de prisión de efectivo cumplimiento por delitos de coacción simple, violación de domicilio reiterada y desobediencia, cometidos en al menos cuatro oportunidades durante el año 2021.

Los hechos ocurrieron en Sierra Chica, localidad de la que es oriundo.

Al analizar el caso, la Cámara consideró que el interno reúne los requisitos legales para acceder a la libertad condicional: cumplió el plazo mínimo exigido, no es reincidente, mantiene conducta ejemplar dentro del penal y cuenta con informes favorables respecto de su reinserción social.

Además, se valoró que actualmente se encuentra en un régimen semiabierto, sin sanciones disciplinarias, y que dispone de un entorno familiar dispuesto a recibirlo al recuperar la libertad.

La medida deberá efectivizarse a través del Juzgado de Ejecución interviniente, siempre que no exista ningún impedimento legal. Entre las condiciones sugeridas se encuentran la prohibición de acercamiento a la víctima y la realización de tratamiento psicológico.

De esta manera, el tribunal entendió que se encuentran acreditados los extremos legales necesarios para conceder el beneficio.