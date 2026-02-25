Con un aumento del 1,5% así cobrarán los estatales bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pago de los haberes de febrero para los trabajadores estatales, que llegará con un incremento del 1,5% a cuenta de próximos ajustes, ya que la paritaria no está cerrada por falta de acuerdo.

En medio de nuevos contactos entre las partes. pero sin llamado a paritaria, el Gobierno de Axel Kicillof liquidó los sueldos de este mes de docentes y estatales con un 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional para evitar que cobren menos que el mes pasado.

El esquema de pago a estatales bonaerenses es el siguiente:

– Viernes 27 de febrero: Dirección de Vialidad, OCEBA y el Instituto de la Vivienda.

– Lunes 2 de marzo: ministerio de Seguridad y de Desarrollo de la Comunidad, Servicio Penitenciario Bonaerense, Patronato de Liberados, Instituto Provincial de Lotería y Casino y Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

– Martes 3 de marzo: ministerio de Salud y Caja de Policía.

– Miércoles 4 de marzo: Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaria General, Coordinación General Unidad Gobernador, ministerios de las Mujeres y Diversidad, de Economía, de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, de Desarrollo Agrario, de Infraestructura y Servicios Públicos, de Justicia y Derechos Humanos, de Gobierno, de Trabajo y de Comunicación Pública, Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, Fondo Provincial de Puertos, Consejo de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, ARBA, Autoridad del Agua, Comisión de I. Científicas (CIC), Comisión por la Memoria, Comité de Cuenca del Río Recon. (COMIREC), Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO), Astilleros Río Santiago, Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U), Poder Legislativo, Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Universidad Provincial de Ezeiza, Jefatura de Asesores del Gobernador, Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, ministerios de Ambiente, de Hábitat y Desarrollo Urbano y de Transporte, Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

– Jueves 5 de marzo: Poder Judicial.

– Viernes 6 de marzo: Dirección General de Cultura y Educación y DiPrEGeP.