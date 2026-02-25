El Consejo de la Magistratura sesionará en Azul por el 110° aniversario del Departamento Judicial

Será en el mes de marzo.

El 16 de marzo sesionará en Azul el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del 110° aniversario de la creación del Departamento Judicial de Azul.

La información fue confirmada a En Línea Noticias por el diputado provincial Martín Endere, quien además integra el organismo en representación de la Cámara de Diputados bonaerense.

Se adelantó que en los próximos días quedará establecido el Orden del Día de esa Sesión del Consejo que se realizará en Azul y, puede suceder, que se anexen temas vinculados con la realidad regional del Poder Judicial.

Un aniversario institucional

El Departamento Judicial de Azul fue creado por la Ley 13.617 Este año se cumplen 110 años de su constitución formal dentro del sistema judicial de la provincia.

Según consigna el Dr. Alberto Sarramone en el libro Historia del Antiguo Pago del Azul, ese mismo año se instaló el primer Juzgado Civil, Comercial y Correccional, cuyo titular fue el jurista Salvador M. Oría.

La sesión del Consejo en Azul tendrá carácter institucional y conmemorativo, en el marco de esta fecha significativa para la estructura judicial bonaerense.