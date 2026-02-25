Edidcto sobre traslado de demanda
POR DOS DIAS. El Tribunal de Trabajo N° 2 de Olavarría hace saber que en los autos: «PAIS FABIO EMILIANO C/ OLACER AGRICOLA S.A. Y OTROS/AS S/ DESPIDO», Expte. N° OL4319/2020, se ha resuelto: ///OLAVARRIA, 18 de Febrero de 2026.-… habiendo dado resultado negativo las diligencias practicadas en autos, tendientes a notificar el traslado de demanda a VANACCI PAULO, atento lo pedido y lo dispuesto por los arts. 341, 145, 146 y 147 del C.P.C. y C. -89 ley 15.057, practiquese por edictos que se publicarán por el plazo de DOS días en el «Boletín Oficial», en forma gratuita, en mérito a lo preceptuado por el art. 1, ley 8593, y en uno de los diarios Online de mayor circulación de la ciudad, a saber: Infoeme o En Línea Noticias o Verte, indistintamente, a opción del peticionario, con cargo de oportuno reintegro, bajo apercibimiento de designarse Defensor Oficial (arts. 341 C.P.C.y C., 89 ley 15.057).-Los edictos deberán ser confeccionados electrónicamente por el peticionario colocando para el caso de la publicación en el diario, su domicilio electrónico para que una vez confrontado por este Tribunal le sea enviado nuevamente a los fines de su diligenciamiento (art. 398 C.P.C.C., 89, ley 15.057) salvo que la recepción de el destinataria se encuentre incluída en el listado de domicilios electrónicos habilitado por la SCBA la oficios link https://registrodomicilioselectronicos.scba.gov.ar/listados.aspx debiendo en este caso para en colocar el asignado como domicilio electrónico del destinatario para que una vez confrontado y firmado le sea notificado (art.398 C.P.C.C., 89, ley 15.057); y con el domicilio electrónico del destinatario el dirigido al Boletín Oficial a fin de ser suscripto por este Tribunal y notificado adecuadamente.-Dese traslado de demanda a VANACCI PAULO, quien deberá comparecer a contestarla dentro del término de DIEZ días, bajo el apercibimiento antes indicado. Copias de demanda y documentación se encuentran a disposición en Mesa de Entradas Virtual.-… LOPEZ AREVALO Guillermo Oscar. JUEZ».
El presente edicto deberá publicarse en En Linea Noticias con cargo de oportuno reintegro.