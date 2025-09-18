Edicto: Subasta pública electrónica

POR TRES DÍAS – El JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 – OLAVARRIA, hace saber que en los autos caratulados «LAS HERAS GENEROSO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO» (Expte. N° OL-480-2020), se ha dispuesto la venta en subasta pública electrónica del 100 % del bien inmueble cito ubicado en calle Merlo 4114, Ciudad de Olavarria, Partida 078-34498, ocupado (al mand. 21/5/2025) por Juan Carlos Las Heras (y Ma. Laura Las Heras según constat. del 26/2/2025); Registra deuda de impuesto provincial y municipal. BASE $ 23.816.240, DEPÓSITO EN GARANTÍA: $1.190.812 Los interesados en participar de la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL DE AUTOS N° 6379-27-531022/3, CBU n°01403372 27637953102238, Cuit 30-70721665-0 del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Exhibición: Virtual. La subasta ordenada comenzará el día 28 de Octubre de 2025 a las 12 hs. y finalizará el dia 11 de Noviembre de 2025 a las 12 hs. Los interesados en participar deberán ineludiblemente y en forma previa inscribirse como usuarios ante el Registro de Subastas Judiciales Seccional Azul y para participar en la subasta en particular deberán inscribirse como oferentes con una antelación mínima 3 días hábiles al comienzo de la celebración de la misma (art. 24 anexo 1 Ac. 3604 SCBA), fecha máxima de acreditación de postores fijada el día 23 /10/2025 a las 12 hs. Seña: 30 %, el 3er día de finalizada la puja. Audiencia de adjudicación: La audiencia se fijará una vez aprobada la venta del bien, se realizara por videoconferencia mediante plataforma Microsoft Teams, a la cual deberán comparecer el martillero y el adjudicatario munido del formulario de inscripción a la subasta, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. Se PERMITE la compra en comisión, NO PERMITE la cesión del acta de adjudicación. Saldo de precio: Quien resulte adquirente deberá depositar en la cuenta judicial n° 6379-27-531022/3 (CBU n°01403372 27637953102238) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, abierta a nombre de la suscripta y como perteneciente a los autos caratulados «LAS HERAS GENEROSO Y OTRO/A S/ SUCESION AB-INTESTATO» (Expte. n° OL-4080-2020) el saldo del precio al quinto día hábil de aprobada la subasta que será notificada en la dirección electrónica, bajo apercibimiento de considerarlo postor remiso. Conjuntamente con la comisión martillero: no forma parte del precio y se fija en el 8% s/ precio de venta (1,33% a cargo de cada estirpe) + 10% de aportes a cargo del comprador. La reglamentación de las Subastas Electrónicas se encuentra publicada (Ac.3604/12 SCBA) en la página de la SCBA (www.scba.gov.ar.). Informes: Martillero via WhatsApp al teléfono 2284-522820, correo electrónico [email protected], oficina física ubicada en Alsina 3421. En la ciudad de Olavarria.