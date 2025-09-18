Allanan domicilio y detienen a un hombre por amenazas en contexto de violencia de género

La Comisaría Segunda de Olavarría llevó a cabo hoy un allanamiento en el Barrio Facundo Quiroga I, que resultó en la detención de un hombre de 44 años. La diligencia se realizó en el marco de una causa por «Amenazas Coactivas y Amenazas Simples en Concurso Real y en Contexto de Violencia de Género».

El procedimiento, ordenado por la U.F.I. N° 5 a cargo de la Dra. Viceconte, se centró en la vivienda del imputado con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación. La orden judicial incluía también la inmediata detención del sujeto.

Con la colaboración del personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la policía logró detener al masculino, a quien se le notificó de sus derechos. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedará alojado de manera preventiva a disposición de la magistrada interviniente.