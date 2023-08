Eduardo Rodríguez con En Línea: Revertir el déficit y reducir un 25% la planta política

Eduardo Miguel Rodríguez es uno de los precandidatos a Intendente de Unión por la Patria. Este domingo 13 de agosto disputará la candidatura del espacio con Maximiliano Wesner y Hernán Parra.

A diferencia de sus competidores internos, Eduardo Rodríguez tiene sobre sus espaldas un amplio recorrido en la gestión: fue funcionario de Helios y José Eseverri y además ocupó un importante rol en la UNICEN durante el rectorado de Marcelo Spina.

Desde el 2013, Eduardo Rodríguez trabaja, milita y defiende el espacio del Frente Renovador que lidera en el plano nacional el precandidato a presidente Sergio Massa.

En Línea Noticias habló con el ex Presidente del Concejo Deliberante y la extensa entrevista se irá compartiendo en los próximos días.

Durante la charla, Eduardo Rodríguez habló de la gestión municipal del Intendente Galli y trazó un panorama sobre lo que se encontraría en caso de ser elegido Intendente el próximo 10 de diciembre.

Primero, el dirigente de Unión por la Patria habló del estado actual de la administración: “a nuestro criterio lo que vamos a encontrar es una gestión con un gran desequilibrio fiscal, un gran desequilibrio y un déficit económico importante. El ejecutado estos primeros seis meses nos arroja un déficit superior a los 650 millones de pesos y una constante que ha marcado la gestión del intendente actual en estos siete años y medio es que hay un financiamiento del gasto corriente con el recurso extraordinario que tiene el municipio que es el Impuesto a la Piedra, el derecho de explotación de canteras”.

Precisamente, Eduardo Rodríguez contó sobre el Impuesto a la Piedra: “para ponerlo en números el año pasado el ingreso que tuvimos por el derecho de cantera fueron 2.250 millones de pesos y sólo el 6% se utilizó para inversión público, el resto financió el gasto corriente del Municipio”.

Con esta realidad, el precandidato a Intendente dijo: “nosotros estamos planteando, por un lado, volver a un proyecto que yo presenté en el Concejo Deliberante que es la creación de un fondo afectado con el Impuesto a la Piedra que obviamente tiene que ser de manera gradual y progresiva porque para poder afectar el derecho de explotación de canteras a inversión pública vamos a tener que un reordenamiento de las cuentas y una gestión que cambie el paradigma que ha venido sucediendo en estos siete años y medio”.

En materia del reordenamiento, Eduardo Rodríguez prometió: “estamos planteando congelar el ingreso de personal al municipio, salvo que este fundado en nuevos servicios. Hoy el Municipio tiene 2630 empleados, tiene 500 empleados más que el cierre de la gestión de José (Eseverri) y además tiene una planta de funcionarios que ha crecido muchísimo. Hoy hay 145 funcionarios políticos que designa el Intendente vía decreto, unos 40 funcionarios más que en la gestión de José”.

Adelantó que de llegar al Municipio reducirá en un 25% la planta de funcionarios políticos.

Además, al desarrollar sus propuestas concretas en materia de administración municipal dijo: “vamos a revisar el contrato con la empresa Malvinas, dado que tiene un impacto presupuestario muy grande y es necesario revisarlo para ordenar las cuentas. Olavarría siempre sintió mucho orgullo por ser una ciudad limpia, pero el contrato que se firmó ahora, es un contrato con único oferente que no pasó por el Concejo Deliberante y lo hace muy poco transparente, un servicio que ha cambiado muchísimo porque la disposición final de los residuos no es la misma que hace diez años atrás”.

Eduardo Rodríguez recordó: “Don Helios (Eseverri) fue revolucionario cuando pasó de un basural a cielo abierto a un relleno sanitario con todas las normas, hoy muchas ciudades han avanzado mucho más que nosotros porque la tendencia es la separación en origen de los residuos, el reciclado y la disposición final en el relleno sanitario de aquellas cosas que uno no puede reciclar o compostar. Hay ciudades, que inclusive tienen la operación de Malvinas como Tres Arroyos, que han avanzado en separación y reciclado de residuos”.

Sobre hacer esto en Olavarría sostuvo, “es una decisión política, que debiera haber pasado por el HCD para que las fuerzas que estamos condiciones de alternar en el Gobierno Municipal diéramos la opinión, es un contrato que sobrepasa al Intendente actual y a la gestión que viene inclusive. Es un contrato a 12 años. La verdad es uno de los temas centrales sobre todo por el impacto presupuestario que tiene el contrato”.

En este sentido, Eduardo Rodríguez agregó: “todo lo que se recauda de la Tasa de Servicios Generales y Urbanos, que ha tenido actualización semestral por el Índice de Inflación, no alcanza para pagar ese contrato”.

En otro tramo de la charla retomó el tema del déficit del primer semestre (650 millones de pesos) que presenta la gestión Galli. En este punto respondió a la fundamentación del Ejecutivo que sostiene que dicho déficit es producto de la inflación.

Si bien Eduardo Rodríguez reconoció la inflación, comparó a Olavarría con Tandil respecto al déficit: “estamos en una economía que tiene un Índice de inflación alto, pero claramente las razones que están en el marco del déficit no tiene que ver con la inflación. Muchos de los ingresos del Municipio han tenido las actualizaciones semestrales que acompañaron a la Inflación, se ve en otros distritos. En Tandil, la gestión no tiene el impacto deficitario que tiene el Municipio de Olavarría y el índice inflacionario es el mismos y las condiciones macroeconómicas son las mismas”.

Agregó, “hoy el impacto de personal en el presupuesto es del orden del 55 a 60% de acuerdo a como lo compares. La Municipalidad va a camino a sostener el funcionamiento básico del Municipio con cero inversiones. Las obras que hoy se están haciendo en Olavarría son del Fondo Municipal que viene de provincia, las obras del Fondo Educativo y las obras con Fondos Nacional. Las fuentes de financiamiento tienen otros ingresos que no son recursos propios del Municipio”.

Siguiendo con su tesis, Eduardo Rodríguez manifestó: “al Municipio le falta un manejo austero, una gestión más eficiente, falta dedicación de los funcionarios en la gestión de la cosa diaria, falta control. Ahí tienen que estar el esfuerzo del próximo Intendente porque si no recuperamos ese equilibrio y ponemos orden y transparencia es muy difícil recuperar la capacidad de inversión que siempre tuvo este Municipio”.

Siempre analizando la gestión de Galli, Eduardo Rodríguez habló además del “pasivo en obras” y al respecto sostuvo: “siempre uno habla del balance económico sobre la Rendición de Cuentas y el presupuesto. Pero el pasivo en obras que nos está dejando este Intendente es muy alto, sobre todo en pavimento y cloacas. El porcentaje de avance es muy inferior al que se ha promocionado y puesto en valor. El crecimiento que ha tenido Olavarría y las localidades y contas las cuadras que hay que hay que hacer de pavimento estamos ante un pasivo importante”.

Ejemplificó, “hoy una cuadra de pavimento con cordón cuneta (7 metros de ancho) está en el orden de los 14 millones de pesos, Olavarría hoy para ir ordenando un poco e ir dando respuestas a la calles nuevas y al vencimiento que tenes de los pavimentos, se deberían estar haciendo alrededor de 100 o 150 cuadras de pavimento por año y está gestión a tenido un promedio de 20 cuadras de pavimento por año«,

Finalizó diciendo, «solo en el rubro pavimiento uno ve el pasivo que nos está dejando este Intendente. Cuando haya una nueva gestión, esa demanda se volverá a activar porque la nueva gestión genera esperanza, no como ahora que no se espera nada más de está gestión y cuando uno no espera nada más de alguien no te preocupas por reclamar».