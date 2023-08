El crimen de Sandra y Thiago es «un desenlace que continúa exponiendo la desidia del Estado»

Libres de Sur de Olavarría se refrió al brutal crimen de Sandra Aguer y Thiago Contreras. Desde el espacio afirman que es «un desenlace que continúa exponiendo la desidia del Estado».

Comunicado

La inoperancia tiene consecuencias, y hoy se lleva la luz de Sandra y “Tito”.

En un conjunto de inacciones por parte del gobierno, no distinguimos bandera partidaria. Todos y cada uno de quienes deben velar por la integridad de la vida fallaron. No pasó porque no les avisaron, sino por despreocupación. No salen de la comodidad de la oficina y se acercan a los lugares donde se reciben las denuncias. No son capaces de ir al territorio las veces que sean necesarias para corroborar que si una mujer desestima una denuncia sea por miedo, o para verificar que, si un menor pide ayuda para su madre, nazca una reacción que vaya más allá del llamado telefónico para confirmar su veracidad.

Son ñoquis, sin mayor explicación, ese es el rótulo que les cabe a quienes cobran un sueldo del Estado y no trabajan por él. Están ocupando un cargo por mera adhesión a un espacio político o social, desestimando la formación académica, necesaria y de gran utilidad para crear, aplicar y practicar cada día, esas políticas públicas en cuestiones de género que de la boca para el afuera dicen abordar.

El protagonismo de las voces cantantes lo buscarán quienes son parte del Estado, que conforman alguna organización. Que dirán combatir el machismo y el patriarcado, pero lo obvian cuando es ejercido por propios compañeros, aún siendo públicas las denuncias. Que han sido el silencio que oculta a los protagonistas que ejercen violencia económica al amenazar a sus compañeras para que vayan a marchas, reuniones u otros actos de la agrupación, con la amenaza de quitarles el plan si no asisten. Aquel que muchas veces necesitan para afrontar un alquiler o cubrir otras necesidades, por ser la sostenedora de la economía familiar. Tales violencias son ejercidas por aquellos que les son convenientes al momento de acompañar ciertas expresiones, aunque sepan, se enteren y las confirmen, callan. Más aún, comparten escenario con mujeres que realizan estos destratos a propias pares. Esas acciones pedantes e hipócritas las vuelven cómplices, porque es fácil mirar para afuera direccionando la culpabilidad sin hacerse cargo de lo que aceptan puertas adentro.

Las MuMaLa, Mujeres de la Matria Latinoamericana, están solicitando hace años la EMERGENCIA EN VIOLENCIA DE GÉNERO, no ha sido acompañada por ninguna de las organizaciones oficialistas que dicen bregar por el accionar constructivo en favor de perspectivas de género.

Nos duele no tener las herramientas que ustedes desconocen, porque nos hubiera podido llevarlas a la práctica para Tito y Sandra, y por cada una de las vidas que nos faltan básicamente por desidia del Estado en materia de políticas públicas aplicadas e inacciones de la justicia.

Ganémosle a la hipocresía de un puñado de oportunistas, que hoy desempolvarán sus banderas, tendrán energía en la voz porque previo a hoy, estuvieron hibernando, haciendo campaña para algún candidato afín, cuidando el puestito, mal que les pese, esto es así.

Que en paz descansen Sandra y tito.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp