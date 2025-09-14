“Con c… ajeno somos todos p…”: La polémica frase del biógrafo de Javier Milei

Fue al criticar la percepción de crueldad del Gobierno con los vulnerables tras el “invento” de jubilados sin aportes.

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, recordó una polémica frase homofóbica atribuida al presidente, mientras criticaba la percepción pública sobre la gestión gubernamental y el tema de los jubilados. En un contexto de defensa de las políticas oficiales, Márquez lanzó la frase: «Javier Milei tiene una frase que es muy cierta, ‘con el culo ajeno somos todos putos'».

La declaración de Márquez a FM Millenium se dio en el marco de una discusión sobre el gasto público y la imagen del Gobierno. Según supo Noticias Argentinas, el biógrafo afirmó que «el Congreso inventó 4 millones de jubilados sin aportes», una aseveración que utilizó para justificar recortes y desfinanciamiento estatal.

La frase polémica y la defensa del Gobierno

Márquez, conocido por su cercanía ideológica con el presidente, continuó su argumentación señalando que, a raíz de este tipo de decisiones legislativas, «se hizo pasar al Gobierno como cruel con los vulnerables».

La frase citada por Márquez, con su carga homofóbica, ya había generado controversia en el pasado y su reiteración por parte de un allegado al círculo presidencial reaviva el debate sobre el lenguaje y las posturas que se manejan en torno a la figura de Javier Milei.