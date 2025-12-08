Diez gremios manejan más de USD 685 millones al año en aportes obligatorios, según un estudio privado

Un informe de Zentrix Consultora expuso la magnitud del financiamiento que administran los principales sindicatos del país. Según el estudio, los diez gremios más grandes concentran un flujo anual cercano a los USD 685 millones, provenientes exclusivamente de descuentos obligatorios aplicados sobre los salarios formales, incluso a trabajadores no afiliados.

En pesos, esa recaudación supera con holgura el billón anual, lo que confirma, según el trabajo, la existencia de un esquema altamente concentrado, poco transparente y sostenido por normas homologadas hace décadas.

Aportes que pagan todos los trabajadores, afiliados o no

Los recursos provienen de asalariados alcanzados por los principales convenios del país: comercio, camioneros, construcción, sanidad, metalúrgicos, alimentación, transporte, bancarios, gastronómicos y luz y fuerza.

Entre todos reúnen a unos tres millones de trabajadores, con un promedio de $327.000 por empleado al año.

La disparidad entre sectores es marcada.

SMATA: $719.680 por trabajador.

por trabajador. Camioneros: $509.340 .

. Comercio: $345.480.

El informe destaca que estos importes surgen de aportes obligatorios fijados en convenios de larga data, aplicados de manera generalizada y sin opción de adhesión voluntaria. Para Zentrix, esto configura un recargo estructural sobre el empleo formal.

Los gremios que más recaudan

La investigación detalla el volumen financiero que concentra cada sindicato.

Comercio: USD 304,6 millones al año.

al año. Camioneros: USD 79,5 millones .

. Construcción: USD 65,7 millones .

. SMATA: USD 56,1 millones .

. Metalúrgicos: USD 48,3 millones .

. Gastronómicos: USD 45,1 millones .

. Sanidad: USD 32,6 millones .

. Alimentación: USD 24,9 millones .

. Bancarios: USD 16,9 millones .

. Luz y Fuerza: USD 11,3 millones.

El estudio subraya que estos números representan un piso conservador, ya que no incluyen otros ingresos como obras sociales o servicios paralelos.

Permanencias de décadas en los liderazgos

El cruce entre recaudación y continuidad interna muestra un patrón estable: a mayor flujo de recursos, menor alternancia.

Armando Cavalieri (Comercio): desde 1986 .

. Hugo Moyano (Camioneros): más de 30 años .

. Sergio Palazzo (La Bancaria): más de 15 años .

. UOM: conducciones históricas de entre 18 y 32 años.

Luis Barrionuevo (Gastronómicos): más de tres décadas.

En conjunto, administran fondos equivalentes al 0,11% del PBI, bajo estructuras centralizadas y con baja competencia interna.

Un modelo sindical sin equivalentes

El informe describe al sistema argentino como una excepción global. Se basa en:

Un único sindicato por actividad.

Convenios colectivos con alcance general.

Aportes obligatorios, aún para no afiliados.

A diferencia de Europa, donde los aportes son voluntarios; de Estados Unidos, donde la Corte Suprema prohibió en 2018 las contribuciones compulsivas; y de Brasil, que eliminó el impuesto sindical obligatorio en 2017, la Argentina mantiene un esquema considerado “de máxima rigidez”.

Imagen social deteriorada

Los datos del Monitor de Opinión Pública (noviembre 2025) muestran que:

64% tiene imagen negativa de los sindicatos.

tiene imagen negativa de los sindicatos. 15,2% expresa una visión positiva.

expresa una visión positiva. 67,5% apoya transformar los aportes obligatorios en voluntarios.

apoya transformar los aportes obligatorios en voluntarios. Más del 82% no se opone a eliminar la obligatoriedad.

Para Zentrix, la lectura predominante es que se trata de un “impuesto al trabajo”, de destino poco claro y sin mecanismos de control accesibles.