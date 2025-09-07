El voto de Sergio Massa: “Las elecciones van funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”

(NA) — El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, votó hoy en Tigre y dijo que “el proceso electoral esta funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”.

“Es una elección muy ordenada, es la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío. Quiero pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento y vaya a participar, no importa a quien vote”, sostuvo Massa en declaraciones a la prensa, luego de salir del cuarto oscuro en la escuela de educación primaria N°19 del municipio del norte del Gran Buenos Aires.

“Hablé con muchísimos intendentes, con el gobernador. El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires”, continúo Massa.

Sobre el nivel de participación en estos comicios legislativos cercano al 30% al mediodía, dijo que “comparado con otras provincias es un buen número”. Y agregó que esta votación va a “funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”

Por último, Massa recordó que fue candidato en 10 de las últimas 15″ elecciones y consultado sobre cómo estaba viviendo el hecho de no competir en estos comicios, con una sonrisa contestó: “Con un poco de alivio”.

La escuela donde votó Massa tardó más de una hora de iniciados los comicios en comenzar a funcionar como lugar de votación, ya que el establecimiento educativo ubicado en la calle Isleños 3024 atravesó los habituales problemas de ausencia de las autoridades de mesa designadas.

