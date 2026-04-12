Encuesta nacional: el 60,7% no votaría la reelección de Milei y crece el reclamo de renovación política

Un informe de la consultora Zuban Córdoba, relevado entre el 1 y 3 de abril sobre 2.200 casos, muestra un deterioro sostenido en el apoyo al oficialismo a poco más de un año de gestión.

La consultora Zuban Córdoba publicó este domingo su informe político mensual con datos que encenderán el debate de cara a las elecciones legislativas de octubre. El panorama para el gobierno de Javier Milei es complejo: seis de cada diez argentinos no lo votarían si hoy hubiera elecciones presidenciales.

Ante la pregunta de si votarían por la reelección de Milei si las elecciones fueran hoy, el 60,7% respondió que no, contra un 29,4% que dijo que sí, y un 9,9% que no tiene posición definida. En línea con ese dato, el 60,6% también rechaza la frase «Milei tiene que gobernar un segundo período», mientras que solo el 27,3% la apoya.

Entre quienes lo apoyarían, la razón principal es la confianza en su liderazgo (47%), seguida por el rechazo a la alternativa peronista (21,6%) y la valoración de sus políticas (20,2%). Un dato llamativo: la honestidad como motivo de apoyo apenas alcanza el 7,9%.

El rechazo tiene una explicación más homogénea. Para el 47% de quienes no lo votarían, la mala gestión económica es la razón central. Le siguen las promesas incumplidas (24,7%) y los casos de corrupción (21,5%), un factor que viene ganando peso en la agenda y que el informe vincula directamente a las controversias recientes en torno a contrataciones y designaciones en áreas sensibles del Estado.

El estudio consultó específicamente a quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023. De ese universo, un 33,9% declaró haber reducido o retirado su apoyo desde entonces. El motivo principal es la situación económica (47,7%), aunque también aparecen las promesas incumplidas (18,9%) y la percepción de corrupción (12,7%). En el otro lado, quienes mantienen o aumentaron su apoyo lo atribuyen principalmente a la buena gestión en crisis (39,6%) y a la confianza en el liderazgo (29,2%).

Uno de los datos más contundentes del informe es el reclamo de caras nuevas: el 62,4% acuerda con que Argentina necesita un candidato que no esté vinculado a ninguno de los partidos actuales. Al mismo tiempo, el 46,4% votaría un espacio de centro más moderado y el 48,2% apoyaría una alianza opositora para derrotar al oficialismo.

Sin embargo, la oposición tampoco sale bien parada: el 60,3% cree que está desorganizada. El peronismo, por su parte, genera opiniones divididas sobre si debería aliarse con fuerzas provinciales para competir.