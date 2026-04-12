El dólar blue a $1.390: ¿por qué bajó tanto en estos seis meses?

En el país donde la divisa verde -por lo general- siempre sube, este viernes 11 de abril el dólar blue cerró a $1.390 para la venta, por debajo de los valores de octubre de 2025. Por otra parte, la brecha entre el oficial y el blue es casi nula, apenas hay 5 pesos de diferencia.

Mercado cambiario: estabilidad y brecha corta

Mientras que hace seis meses el mercado operaba con una incertidumbre que empujaba los precios al alza, estas son las cotizaciones del viernes 11:

Dólar Blue: $1.375 (Compra) / $1.390 (Venta).

Dólar Oficial: $1.345 (Compra) / $1.395 (Venta).

Dólar MEP: $1408,10 (Compra) / $1415,20 (Venta).

Esta paridad entre el blue y el oficial (prácticamente sin brecha) es un fenómeno que no se veía desde hace años. Entonces surge la pregunta: ¿por qué está más barato que hace 6 meses?

Según NA, la combinación de una mayor oferta de divisas por la liquidación del campo y una demanda de pesos que empieza a dar señales de recuperación, generó un efecto «pinza» que planchó el precio.

El único que se mantiene alto es el Dólar Tarjeta ($1.813,50), lo que sigue incentivando a los turistas y ahorristas a volcarse al mercado MEP o al Blue para cancelar consumos con billetes “verdes”.

En síntesis, para quien tiene capacidad de ahorro o deudas en moneda extranjera, hoy tiene una ventana de oportunidad inédita en el corto plazo: el billete verde cotiza menos que en el cierre del invierno pasado.