La venta de autos usados rebotó en marzo, pero el primer trimestre cerró en baja
El mercado recuperó volumen luego de un febrero flojo, aunque el acumulado del trimestre quedó por debajo de 2025.
La comercialización de autos usados mostró señales de recuperación en marzo, con 153.995 unidades vendidas en todo el país. El número representa una suba del 18,25% respecto a febrero, cuando se habían registrado 130.229 operaciones, y un alza interanual del 8,16% frente a las 142.383 unidades de marzo del año pasado.
Los datos surgen del informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) y marcan un repunte tras la caída del segundo mes del año. Sin embargo, la foto del primer trimestre completo no es positiva: entre enero y marzo se vendieron 437.294 unidades, un 5,23% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían comercializado 461.423.
En cuanto al crecimiento por provincia, San Luis lideró el ranking mensual con un alza del 26,23%, seguida por Corrientes (24,73%), Entre Ríos (24,24%), Formosa (21,51%) y Mendoza (21,07%).
El podio de los modelos más vendidos lo encabezó el Volkswagen Gol y Trend con 8.687 unidades, seguido por la Toyota Hilux (6.120) y el Chevrolet Corsa y Classic (4.478). Más atrás aparecieron la Ford Ranger (4.039) y la Volkswagen Amarok (3.798).
Alejandro Lamas, secretario de la CCA, fue cauto al evaluar el resultado: «El mes de marzo cortó esa mala racha. El mercado recuperó volumen y fue el mejor mes desde que comenzó el año. Pero esto no significa que el sector comenzó su recuperación. Estamos en un mercado muy inestable», advirtió.
El dirigente también apuntó a la presión fiscal y la baja rentabilidad como los principales frenos del sector, y agregó que las tasas bancarias «no están acorde a lo que demanda el mercado».