Un tren del Ejército Argentino con vehículos de combate pasó por Olavarría

Una formación ferroviaria militar con unidades del Ejército Argentino atravesó la ciudad de Olavarría este domingo 12 de abril de 2026. El convoy, que transporta vehículos de combate y unidades de uso general, realizó una parada técnica en la zona de Ferrosur antes de continuar su recorrido con destino a la ciudad de Darwin, en la provincia de Río Negro.

El movimiento logístico, enmarcado en un despliegue hacia la zona patagónica para la realización de ejercicios militares, generó interés entre los vecinos de la ciudad. Durante la mañana y el mediodía, familias y curiosos se acercaron a los distintos pasos a nivel para observar el paso de la formación y registrar imágenes de los vehículos de gran porte que integran el traslado.

Tras completar las maniobras operativas en el sector de las vías locales, la formación prosiguió su marcha hacia el sur del país.

Vecinos de Olavarría pudieron ver este domingo una postal poco frecuente: formaciones de Ferrosur transportando vehículos militares del Ejército Argentino con destino a la Patagonia.

El paso por la ciudad forma parte del operativo logístico del Ejercicio Kekén, el despliegue castrense más importante que se realiza en la región sur del país.

En el paso de la formación por Olavarría estuvieron presentes integrantes de Generación Malvinas que destacaron y saludaron a la formación castrense.

El traslado comenzó el martes 7 de abril desde la estación Santos Lugares, con la carga de vehículos livianos. Días después se sumaron los vehículos de combate TAM 2C-A2, que partieron hacia Retiro y luego a la estación Darwin, en Río Negro, cubriendo más de 1.000 kilómetros por vía férrea.

Ph: Lectores de En Línea Noticias.

De manera simultánea, otra formación salió desde Córdoba con material de la IVta Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales, con una parada en La Pampa para incorporar los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda Stryker 8×8 M1126, antes de continuar hasta Comodoro Rivadavia.

Un ejercicio de escala inédita

Según informó el Ministerio de Defensa, la fase operativa del Ejercicio Kekén comenzará el domingo 19 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo. Las maniobras se desarrollarán en tres zonas de la Patagonia: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y el corredor entre los campos de instrucción Cerro Bagual y Lote 4, en las cercanías de la Guarnición Ejército Sarmiento.

Las tropas de la IXna Brigada Mecanizada ejecutarán acciones defensivas, operaciones con fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate, reforzadas con paracaidistas, fuerzas especiales, baterías de artillería antiaérea, ingenieros, comunicaciones y helicópteros provenientes de distintos puntos del país.

El ejercicio busca demostrar la capacidad del Ejército para proyectar su presencia en la Patagonia mediante transporte multimodal —ferroviario, automotor y aéreo— cubriendo hasta 1.500 kilómetros en un ambiente de clima adverso y grandes extensiones geográficas. Las maniobras serán supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3.