Escuchá las canciones inspiradas por el coronavirus

Con la pandemia surgió una gran cantidad de temas musicales. La mayoría son parodias; otros, como “Codo a codo” de Jorge Drexler, buscan dar consejos sobre cómo protegerse.

La música no podía estar ajena al tema que domina todas las conversaciones hoy en día: la expansión del coronavirus. En muy poco tiempo aparecieron todo tipo de canciones que van del rap a la cumbia, pasando por el rock. La mayoría son parodias y guías de consejos sobre cómo protegerse para evitar el contagio por la pandeia. La sensación la causó Jorge Drexler, con una canción que fue replicada en su cuenta de Twitter por el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

Acá les dejamos una selección para todos los oídos.

El cantautor uruguayo tenía previstos dos conciertos esta semana en Costa Rica que se suspendieron y ofreció a través de las redes algunas canciones. Entre ellas, este tema de amor y de prevención. “Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra”, afirmó. “Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma”, arranca su composición, que compartió en sus redes el mismísimo ministro González García.

Mister Cumbia, “La cumbia del coronavirus”

Es una de las canciones que primero se difundieron y generó una catarata de coreografías, sobre todo en hospitales. “Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara y eviten los amigos”, afirma la letra.

El Capi, “El coronavirus”

“Gózalo mi hermano (…) el coronavirus, el coronavirus que te desmaya y te hace sentir mal”.. Es una cumbia de El capi, una banda procedente de Oaxaca, en México. Ojo con la referencia a la cerveza Corona, que en inglés se lee “corona beer”, con un sonido parecido a coronavirus.

Yofrangel, “Corona Virus”

Esta canción del músico dominicano ya tiene más de un millón de visitas en YouTube. “El coronavirus a mí no me va dar, tápate la boca, tú no me vas a enfermar”, canta.

Zorman, “CORONAVIRUS (La canción)”

Este youtuber español compuso esta canción para parodiar toda la información falsa que ha surgido en torno a la epidemia. “He leído en Internet que se acerca el final y en Internet nadie suele mentir o exagerar”, dice.

Kaseeno, “CORONAVIRUS”

“El coronaviru viru viru, esa vaina está matando”, afirma el músico nacido en Santo Domingo.

Saxoman y los Casanovas, “Sal fuera Coronavirus”

Dejamos para el final otro hit de esta inclasificable banda boliviana, en el que le piden a Dios que elimine el coronavirus del planeta. “Espíritu santo descarga tu poder, fuego, arde, quema, coronavirus estás temblando”, afirma el estribillo de la canción de los creadores de “Bolivia te espera, papa Francisco”. (DIB) MM



