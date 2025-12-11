Estados Unidos exigirá historial de redes sociales para viajeros con exención de visa

Internacionales

Washington, 11 diciembre (Xinhua) — El gobierno estadounidense le exigirá a los viajeros de los países del Programa de Exención de Visa que presenten hasta cinco años de su historial en redes sociales, según una propuesta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicada el miércoles en el Registro Federal.

Este nuevo requisito, parte de una orden ejecutiva firmada en enero, exige que los viajeros completen su solicitud del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) con los detalles de sus redes sociales de los últimos cinco años.

El ESTA se utiliza para determinar la elegibilidad para viajar sin visa a Estados Unidos por hasta 90 días.

La propuesta también pide a los solicitantes que proporcionen datos adicionales cuando sea posible, incluyendo números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones IP, apellidos e información biométrica como huellas dactilares y reconocimiento facial.

La norma afectaría a los viajeros de numerosos países del Programa de Exención de Visa, incluyendo la mayoría de las naciones europeas, así como Australia, Japón, Corea del Sur y otros.

La propuesta está abierta a comentarios públicos durante 60 días y esta medida forma parte de los esfuerzos más amplios de Estados Unidos para reforzar los controles migratorios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó esta semana que se revocaron 85.000 visas desde enero, más del doble que el año anterior.

Xinhua/NA