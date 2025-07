Fuga turística: en junio, los viajes de argentinos al exterior duplicaron el ingreso de visitantes

El turismo internacional volvió a mostrar un saldo negativo para la Argentina durante junio. De acuerdo al último informe de Estadísticas de Turismo Internacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), más del doble de argentinos viajaron al exterior en comparación con los turistas que ingresaron al país durante ese mes.

En cifras concretas, salieron al exterior 1.219.500 residentes, mientras que ingresaron apenas 542.300 visitantes no residentes, lo que generó un saldo negativo de 677.200 personas. Esta diferencia evidencia la creciente preferencia de los argentinos por vacacionar o realizar viajes fuera del país, al tiempo que se ralentiza el ingreso de extranjeros.

In y out

Del total de visitantes no residentes que llegaron al país en junio, 318.800 fueron turistas (con al menos una noche de estadía) y 223.600 fueron excursionistas (que no pernoctan). La mayoría provino de países limítrofes, con Brasil como principal emisor (27,6%), seguido por Uruguay (20,3%) y Chile (11,2%).

Respecto a las vías de ingreso, el 51,5% de los turistas extranjeros ingresó por vía aérea, el 37,9% por vía terrestre, y el 10,6% restante lo hizo por vía fluvial o marítima.

Del lado del turismo emisivo, 643.800 fueron turistas y 575.800 excursionistas. Los destinos más elegidos fueron también los países vecinos, encabezados por Brasil (19,1%) y Chile (16,3%). Más de la mitad (57%) viajó en avión, mientras que un 35,9% lo hizo por vía terrestre y el 7% por vía fluvial o marítima.

El gasto turístico

Durante junio, los turistas no residentes generaron un ingreso total de 196,8 millones de dólares para la economía local, con un gasto diario promedio de US$ 91,8. Los visitantes brasileños fueron los que más gastaron por día: US$ 119,9, seguidos por los de Estados Unidos y Canadá (US$ 113,4).

En contrapartida, los argentinos que viajaron al exterior gastaron en total 557,3 millones de dólares, es decir, casi tres veces más que lo que ingresó por turismo receptivo. El gasto diario promedio fue de US$ 99,6, y los destinos donde se registró el mayor desembolso diario fueron también Estados Unidos y Canadá (US$ 121). (DIB)