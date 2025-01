Hubo casi 300 femicidios en 2024, pero las organizaciones denuncian subregistro

En la Argentina hubo entre 255 y 294 femicidios en 2024, según diferentes organizaciones, que contradicen las cifras oficiales y alertan de un retroceso en las políticas de género durante el primer año de gobierno de Javier

Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) contabilizó en 2024 un total de 255 femicidios –un caso cada 34 horas-, lo que significa uno más que en 2023, y 604 intentos de femicidio, frente a 572 en 2023; mientras que el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti eleva la cifra a 294 muertes por violencia machista.

Los datos aportados por las organizaciones feministas contradicen a los que ofrece el Gobierno, que hablan de un descenso anual del 10 % de las muertes por esta causa en 2024.

“La tasa de femicidios de Argentina es de uno cada 100.000 mujeres y no varió en los últimos tres años, no bajaron. Además, hay 604 víctimas de intentos de feminicidios”, aclaró Victoria Aguirre, portavoz de Mumalá, cuyo informe anual da cuenta de otras 37 muertes violentas en proceso de investigación y 22 niños que se quedaron sin madre.

Las organizaciones advierten sobre los efectos del retroceso en las políticas públicas de atención y protección de las mujeres desde que Milei llegó a la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, y puso en marcha un severo plan de ajuste.

Milei manifestó en reiteradas ocasiones su oposición a lo que él denomina de forma despectiva “ideología de género” y a la Agenda 2030 -entre cuyos objetivos figura el de la igualdad entre hombres y mujeres-. Y una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

“Hace un año atrás funcionaba el, por suerte, extinto Ministerio de la Mujer, cuyo presupuesto actualizado sería de unos 300 millones de dólares anuales. Sin ese ministerio y sin ese gasto, se lograron bajar en más de un 10 % los crímenes de mujeres. Hoy a los delincuentes se los enfrenta siendo implacables en las penas”, afirmó recientemente el portavoz presidencial, Manuel Adorni, para justificar las decisiones del Gobierno.

Milei también disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que daba asistencia a las víctimas, y rebajó la jerarquía de la dirección a cargo de la Línea 144 para denuncias de casos de violencia machista y de otras áreas de asistencia y prevención de la violencia hacia las mujeres.

“Con el Gobierno de Milei hay un retroceso marcado en las políticas públicas para mujeres y diversidades, y para niñas, niños y adolescentes. Milei tiene una mirada sumamente conservadora, despectiva y violenta hacia las mujeres”, afirmó Norma López, del Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti, que eleva a 294 femicidios en 2024.

Menos denuncias y subregistro

El informe de Mumalá apunta a que sólo el 12 % de las víctimas de femicidios en 2024 había denunciado a su agresor, el porcentaje más bajo de los últimos nueve años. Este descenso no se explica por una bajada real de los casos sino por el miedo a denunciar o la falta de acceso a la Justicia y a otras estructuras del Estado.

“Este Gobierno, con la eliminación de políticas públicas, menos presupuesto, el desmantelamiento de estructuras y, sobre todo, el discurso de odio hacia las mujeres, puso en la cabeza de las víctimas el miedo a no tener contención del Estado en caso de denunciar”, aseguró Aguirre. López, legisladora de la ciudad de Rosario, advierte que el recorte en la Línea 144 y otras instancias de atención a las víctimas incidió negativamente en la presentación de denuncias y, por lo tanto, hay un subregistro de los casos.

Además, advierte, hay muertes violentas de mujeres -suicidios, asesinatos en contextos de violencia social y de crimen organizado, muertes por supuestos accidentes que no son tales- que no son investigadas como femicidios por la Justicia y ello también amplía el subregistro de casos. “Si ha habido un número que hable de disminución de femicidios, eso no implica que haya menores situaciones de violencia. No podemos dar cuenta de eso. Claramente hay un subregistro por estas acciones de ajuste tan graves del Gobierno nacional”, sostuvo López. (DIB)

