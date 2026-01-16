Insólita desmentida: «El Presidente jamás evaluaría montar a caballo, debido a sus lesiones de espalda»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desmintió que el presidente Javier Milei tenga previsto cabalgar durante su visita al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. La aclaración se conoció luego de versiones que circularon en las últimas horas y fueron publicadas por el diario La Nación.

Adorni remarcó que el mandatario no mantiene cuestionamientos hacia este tipo de celebraciones populares y buscó despejar interpretaciones que se generaron en torno a su presencia en el evento.

“El presidente jamás ha cuestionado los festivales en sí mismos”, afirmó el funcionario en declaraciones públicas. En ese sentido, explicó que las críticas de Milei apuntan a otro eje y no a las tradiciones culturales.

“Lo que se cuestiona es el descontrol del dinero público”, sostuvo Adorni, al diferenciar el valor cultural de estos eventos del uso de fondos estatales destinados a su organización.

Por otro lado, Adorni dijo: «el Presidente jamás evaluaría montar a caballo en virtud de que le resultaría fácticamente imposible debido a las lesiones que sufre su columna (las que además son de público conocimiento).»