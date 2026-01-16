Raquel Irene Rodriguez vda de Suarez (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 16 de enero de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan su fallecimiento.

Nacida en Bolívar, era jubilada, pensionada y vecina del barrio CECO 1.

Sus restos son velados en España 2942, departamento B, en sala habilitada desde las 9:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar este viernes 16 de enero a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Servicio adherido a Coopelectric.