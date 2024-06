Intento de asesinato a CFK: “Yo quería matar a Cristina”, declaró Sabag Montiel

Fernando Sabag Montiel declaró en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner e intentó desvincular a su expareja Brenda Uliarte del intento de homicidio. “Yo quería matar a Cristina”, sentenció ante los jueces y aseguró que Uliarte quería ver muerta a expresidenta, pero no participó del plan para atacarla.

“Brenda Uliarte quería ser espectadora del momento”, puntualizó ante el tribunal, donde también sostuvo que quería “ver muerta” a la expresidenta porque “la doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”.

“Yo la quería matar y ella (por Brenda) la quería ver muerta. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole ‘hacelo vos’. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe”, aseguró.

El Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) juzga a Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo quienes están acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Cristina Kirchner. Se aceptó un listado de 230 testigos entre los cuales se había pedido que sea citada la ex presidenta y vicepresidenta, pero no será parte de las imputaciones la supuesta pata política que pretendía la querella y que había impulsado la fiscal de juicio, Gabriela Baigún.

Sabag Montiel habló también sobre los motivos “personales” para atentar contra la entonces vicepresidenta. En su exposición tildó de “corrupta” a Cristina y cuestionó a la Justicia.

“Más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la Justicia. Yo estoy acá porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de los que otros no hicieron. Y además agregar sobre la persona Cristina Fernández de Kirchner, es corrupta, roba, le hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas que no es necesarias que sean aclaradas porque la mayoría de las personas siente lo mismo que yo”, dijo este miércoles el acusado.

“Lo que hay que diferenciar acá es un quiebre en la causa en dos ramas importantes, entender que hay una diferencia en la incorporación de Carrizo que no fue en la etapa de instrucción sino en la elevación a Juicio. Se tergiversó y hubo implementos de pruebas que deben ser probadas”, planteó el joven en el arranque de su declaración.

Según Sabag Montiel su relación con Carrizo “fue breve, fugaz y corta”. “Lo conocí en una fiesta y solo tuvimos cuatro o cinco meses de vínculo y solo por una cuestión laboral”, precisó. (DIB)

