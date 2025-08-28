Javier Milei dijo que el caso Diego Spagnuolo es «una opereta de la casta»

El jefe de Estado se refirió a los audios que hablan de coimas en discapacidad y apuntó contra la oposición y la Justicia.

En medio del escándalo por las presuntas coimas en discapacidad, el presidente Javier Milei sostuvo que los audios de Diego Spagnuolo son una «opereta de la casta» y una «nueva mentira». Además, volvió a cargar contra el Congreso y cuestionó el accionar de la Justicia.

«La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira», sostuvo Milei, y afirmó que ahora todo dependerá de la Justicia. «Nos encontramos a disposición y -esperamos que todo se aclara tan pronto como sea posible», dijo.

En su participación en el evento anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) -que se realiza el Hotel Alvear de la ciudad de Buenos Aires- el jefe de Estado le apuntó a la investigación a cargo del juez, Sebastián Casanello, y del fiscal, Franco Picardi. “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”, sostuvo.

Sobre el ataque que sufrió su comitiva en una caravana electoral en Lomas de Zamora, el mandatario aseguró que no se dejarán “amedrentar con acciones cobardes”. Y bromeó en alusión a las piedras que le arrojaron y cómo se agachó en un momento para evitar un impacto directo: «Todavía conservo los reflejos».

En otro tramo de su discurso, aseguró que la difusión de los audios está asociado a la campaña política de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. «Vamos a dejar algo en claro. Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. Nos envalentona porque demuestran que tienen miedo, están desesperados. No vienen por Milei, vienen por la libertad de todos los argentinos», aseguró.

Asimismo ahondó: “Cuando lanzamos la campaña inventaron salvajadas de venta de órganos y que permitiríamos que los chicos compren armas por Internet. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando”. (DIB)