La venta de motos 0km cayó en agosto a nivel mensual e interanual

(NA) — La venta de motos 0km cayó un 0,5% interanual en agosto, al patentarse 54.560 unidades, y terminó 0,1% por debajo del registro de julio, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

El retroceso del octavo mes del año frente al nivel alcanzado en julio fue del 0,1%, ya que las motos patentadas habían sido 54.599. Mientras que la merma interanual se dio ante las 54.833 unidades vendidas en agosto de 2024.

De esta forma, en los ocho meses acumulados del año se patentaron 415.237 unidades, esto es un 38,9% más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 298.934 vehículos.

En cuanto a la participación de las marcas en el mercado, el reporte reflejó cambios con respecto a julio en los primeros puestos, aunque el líder se mantiene sin alteraciones. Honda siguió liderando el mercado con 10.378 unidades, seguida por Gilera con 7.300, que desplazó a Motomel al tercer lugar con 7.137. En el cuarto puesto está ahora Keller que, con 4.808, escala una posición, relegando a Zanella (4.737) a la quinta posición.

Asimismo, también se observan cambios en cuanto al modelo más patentado. Tras seis meses de liderazgo consecutivo, la Gilera Smash (5.121), pasó a la segunda posición al cederle la punta a la Honda Wave 110 (4.739 unidades), y se mantiene tercera, la Keller KN 110-8, con 4.183.

En la cuarta ubicación continúa la Motomel B110, con 3.614, y el top five lo completa la Mondial LD 110 MAX, con 1.815 unidades vendidas, que subió un puesto respecto al ranking de julio, producto de la caída de la Corven Energy 110 by Corven, que bajó cinco posiciones hasta el décimo lugar.

Ranking de patentamientos de motovehículos por modelo en agosto:

Honda Wave 110: 5.327

Gilera Smash: 5.121

Keller KN110-8: 4.153

Motomel B110: 3.614

Mondial LD 110 MAX: 1.815

Corven Energy 110: 1.723

Zanella ZB 110: 1.392

Zanella ZB 110 RT: 1.346

Motomel S2 150: 1.195

Corven Energy 110 BY Corven: 1.170

JM/MAG