Otro histórico reclamo de CAME se concretó: baja del IVA para tarifas de riego agroindustrial

Un histórico pedido impulsado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa comenzó a materializarse con la aplicación de la nueva alícuota del 10,5% de IVA para el consumo de energía eléctrica destinado al riego agroindustrial.

En distintas provincias del país, distribuidoras y comercializadoras de energía ya informaron a los usuarios sobre los trámites necesarios para acceder al beneficio, que representa un alivio para sectores productivos electrointensivos.

Desde CAME destacaron el impacto positivo de la medida en la liquidez de las empresas. “El beneficio más destacable de esta modificación impositiva es que otorga una mayor liquidez mensual a las empresas, con un significativo ahorro financiero en actividades agropecuarias con producciones anuales y/o bianuales”, aseguró Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales de la entidad.

La energía constituye un insumo clave para numerosas actividades agroindustriales, especialmente aquellas con alto consumo eléctrico. En algunas economías regionales, como la olivicultura, se estima que puede representar cerca del 25% de los costos fijos.

Desde la entidad remarcaron que la medida es resultado de más de una década de gestiones. “Desde CAME celebramos este logro, fruto de más de una década de gestión comprometida con la mejora de la rentabilidad y competitividad de los productores pymes agropecuarios. El próximo paso será obtener incentivos para reconvertirnos a renovables”, agregó Rodríguez.

La reducción del IVA del 27% al 10,5% había quedado contemplada en la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, dando respuesta a un reclamo histórico de productores regantes electrodependientes nucleados en Economías Regionales. Sin embargo, el sector aguardaba su implementación efectiva, que ahora comienza a concretarse.

La medida es considerada un paso relevante para mejorar la competitividad de las economías regionales, al reducir costos financieros y aliviar la carga sobre un insumo estratégico para la producción.