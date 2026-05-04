Suben los subsidios al gas en mayo: el Gobierno fija una bonificación extraordinaria del 25%

El Gobierno de Javier Milei dispuso una bonificación extraordinaria del 25% sobre las tarifas de gas para el mes de mayo, lo que elevará al 75% el nivel de subsidio sobre el consumo alcanzado por el esquema oficial.

La medida fue establecida a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, y alcanzará a unos 4.780.000 usuarios. El objetivo es amortiguar el impacto de la suba internacional de los precios de la energía en las facturas de los sectores de menores ingresos.

De acuerdo con lo dispuesto, los usuarios que ya reciben asistencia estatal tendrán durante mayo un 25% adicional de bonificación, que se suma al 50% general vigente dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El esquema de subvenciones implementado este año estableció una base del 50% subsidiado, más un adicional que venía reduciéndose mes a mes. En abril, por ejemplo, ese refuerzo había sido del 18%. Ahora, de manera excepcional, el Gobierno decidió volver al 25%, aunque anticipó que la reducción continuará en los próximos meses.

En los considerandos de la norma, el Ejecutivo argumentó que el contexto energético internacional está atravesado por crecientes tensiones geopolíticas, lo que incrementa la volatilidad de los precios del gas. Además, señaló que, si bien Argentina cuenta con producción propia, mantiene integración con el mercado global mediante importaciones de gas natural licuado, por lo que las variaciones externas impactan en el costo de abastecimiento.

En ese sentido, se remarcó que las variaciones en los precios internacionales inciden de forma directa en el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que justifica el refuerzo temporal de la asistencia estatal.

Sin cambios en la electricidad

En paralelo, el Gobierno mantiene sin modificaciones la política de reducción de subsidios en el servicio eléctrico. Según se informó, en ese segmento continuará la baja gradual de la bonificación extraordinaria, que comenzó en 25% en enero y se reducirá hasta llegar a 0% en diciembre de este año.

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es avanzar hacia un esquema de subsidios energéticos más simple, transparente y focalizado, concentrando los recursos en los usuarios que realmente los necesitan y ordenando la relación entre tarifas y costos.