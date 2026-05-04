Recuperación de dos vehículos en operativos policiales

Personal del Gabinete Operativo de la SubDDI Olavarría llevó a cabo la recuperación de dos automotores en el marco de operativos de prevención de robo y hurto.

En el primer procedimiento, se interceptó un Toyota Etios XLS PACK color blanco. Tras las verificaciones correspondientes, se determinó que el rodado había sido sustraído en el año 2024 en la ciudad de La Plata, en una causa caratulada como «Hurto agravado». Al momento de la interceptación en la vía pública, el conductor presentó una cédula vehicular apócrifa. La inspección técnica posterior permitió establecer que el vehículo circulaba con patentes falsas y el número de motor adulterado.

Por otra parte, los efectivos recuperaron una camioneta Ford Ranger color rojo. Este vehículo presentaba un pedido de secuestro por un hecho de «Robo automotor» ocurrido en marzo de este año en la localidad de Moreno. Durante el operativo, se constató que la camioneta presentaba adulteraciones en la numeración del motor y del chasis, además de poseer patentes y documentación apócrifa.

Ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición de los magistrados intervinientes: la UFI N° 09 de La Plata y la UFI N° 07 de Moreno, respectivamente.