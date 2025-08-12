Con Vergel y Matrella a la cabeza, Somos Olavarría recorre barrios y localidades

Desde hace más de una semana, el espacio ha estado en diversos puntos del Partido donde ha dialogado con vecinos y vecinas.

Desde hace más de una semana, integrantes del espacio Somos Olavarría, encabezados por los candidatos a concejales Belén Vergel y Sebastián Matrella, llevan adelante diversas recorridas por diferentes barrios y localidades de todo el Partido.

Hasta el momento, visitaron Hinojo, Sierras Bayas, Loma Negra y Colonia Hinojo. Además, ya hicieron una primera recorrida por gran parte de los barrios de la ciudad que se intensificará y profundizará en los próximos días, con el objetivo de llegar a casa vecino del Partido de Olavarría.

Al respecto, Vergel señaló que “los vecinos nos reciben muy bien, conversamos sobre cuestiones relacionadas con la ciudad y la importancia de ir a votar este 7 de septiembre”.

En esta misma línea, expresó que “las problemáticas que nos plantean tienen un común denominador. Por un lado, en los comercios la situación económica está golpeando muy duro, ya que las ventas disminuyeron muchísimo, y la esperanza de que saldremos adelante se diluye. Y por otro lado, la inseguridad está latente en cada conversación y es la realidad que vivimos los olavarrienses. A esto debemos sumarle la falta de respuesta en salud y un gobierno sin gestión”.

“Seguiremos escuchando y presentando nuestras propuestas para lograr esa ciudad que nos merecemos. Los olavarrienses tendrán en nuestra lista la alternativa que buscan para tener voz en el Concejo Deliberante”, cerró.

Por su parte, Matrella manifestó que “recorriendo los barrios de la ciudad y llevando nuestra propuesta, hemos encontrado muy buena respuesta del vecino y también preocupación por temas relacionados con la inseguridad y falta de venta en los comercios”.

Y agregó: “Hay mucha gente que no sabe que el 7 de septiembre se vota para concejales en Olavarría, por eso aprovechamos para contarles que es la primera vez que tenemos la oportunidad de votar a candidatos locales para el HCD y el Consejo Escolar”.

Karina Ostertag afirmó que “tenemos muy buena recepción por parte de los vecinos, nos brindan su tiempo para escuchar nuestras propuestas y también para manifestarnos sus preocupaciones y necesidades. La crisis económica y la inseguridad, son las temáticas en las que más hacen hincapié”.

Por último, Matías “Bachi” Castañares dijo: “Recorrimos varias localidades del Partido y casi todos los barrios de la ciudad, donde tuvimos muy buena predisposición de la comunidad para conocernos, escucharnos y también contarnos la realidad del sector en el que viven y problemáticas que atraviesan. Vemos que los vecinos ya están cansados de la inseguridad y de la crisis económica que atraviesa el país”.