Ante el HCD el fideicomiso Los Palmares, manifestó la voluntad de incorporar a quienes compraron terrenos a Buscarini



Tras la polémica que se desató por la venta de terrenos en el macizo los Palmares la comisión que trata la aprobación o no del proyecto en el HCD recibió en Olavarría a la fiduciaria Silvana Negri, responsable – junto a Mariano Cortés Ramos del Fideicomiso Palmares Olavarría en el marco del tratamiento en comisiones del Expediente N°487/23, titulado “Convenio Urbanístico en el marco de la Ley 14.449 – Programa Lotes con Servicios en la chacra 632 de la ciudad de Olavarría”, en el marco de una reunión de la comisión de infraestructura.

El expediente refiere al convenio firmado el 4 de noviembre de 2023 entre la Municipalidad de Olavarría, entonces representada por el exintendente Ezequiel Galli, y los responsables del fideicomiso, para el desarrollo urbanístico de la chacra 632 bajo el régimen de la Ley de Hábitat N°14.449.

Durante el encuentro, Negri manifestó la voluntad del fideicomiso para aceptar a quienes compraron lotes en forma anticipada a la inmobiliaria Buscarini a pesar de las irregularidades detectadas en estás transacciones.

Además, indicó que desde la confirmación del fideicomiso no se están comercializando lotes y que tampoco existe un precio de venta de los mismos.

Por último, Negri expresó la voluntad de encontrar los mecanismos necesarios para garantizar la realización del proyecto.