El domingo electoral propició el encuentro de viejos conocidos

En la mañana de este domingo, cuando se estaba iniciando la jornada electoral, se registró un fraterno encuentro entre dos integrantes de la gestión del exintendente Ezequiel Galli.

Fue en la Escuela N° 51 donde se encontraron Daltón Jauregui y Diego Robbiani.

Jauregui ocupó la Jefatura de Gabinete de la gestión de Ezequiel Galli y Diego Robbiani fue Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida.

Los dos dirigentes, hoy, están en veredas opuestas aunque los une el color violeta: Jauregui es candidato a Senador de la la alianza Unión y Libertad, mientras que Robbiani se encuentra colaborando en la logística de la alianza La Libertad Avanza.