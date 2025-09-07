Votó Belén Vergel: «Es importantísimo emitir el voto este domingo»

Cobertura conjunta: En Línea Noticias- Central de Noticias – FM 107.1

La candidata a concejal de SOMOS, Belén Vergel votó este domingo en la mesa 35 de la Escuela N° 51.

La candidata y presidenta de la UCR votó rápido y con total normalidad dado que al momento de su arribo al centro de votación prácticamente no había vecinos esperando.

Tras sufragar, la candidata habló con la prensa.

«Está complicado porque no están llegando las autoridades de mesas, eso está dificultando el inicio en las mesas», dijo Belén Vergel ratificando así la primera información que se conoció desde temprano.

«Es importantísimo emitir el voto este domingo», dijo Belén Vergel.