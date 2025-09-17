El escrutinio definitivo confirmó que el peronismo se alzó con los tres senadores de la Séptima Sección

La Libertad Avanza, que a priori daba por ganada está sección, se quedó sin representación.

Con información de Infocielo

En la ciudad de La Plata culminó en las últimas horas el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses que se llevaron adelante el último domingo 7 de septiembre. En la Séptima Sección se confirmó la supremacía del peronismo que se alzó con las tres bancas de Senadores que se ponían en juego.

El Escrutinio Definitivo era la última carta que quería jugar la alianza La Libertad Avanza con el objetivo de, por lo menos, lograr el ingreso al Senado bonaerense de Alejandro Speroni.

En los comicios del domingo votaron 175.127 personas (61,47% del padrón) y el único espacio en superar el piso del 33,33% fue el peronismo. Con los resultados del escrutinio provisorio (99,88% de las mesas) Fuerza Patria obtuvo el 38,23% de los sufragios (59.014) y obtenía las tres bancas en disputa por la Cámara alta.

La Libertad Avanza consiguió el 32,84% (50.696 votos) y necesitaba recuperar unos 700 votos para lograr el ingreso Alejandro Speroni, primer candidato de la fuerza política y colocar la elección 1 a 2.

Con los votos recuperados en el escrutinio definitivo, la alianza La Libertad Avanza sigue sin llegar al piso.

Con la ratificación del resultado la olavarriense Evelyn Díaz será Senadora Provincial por cuatro años junto con la azuleña María Inés Laurini y el bolivarense Marcos Pisano.