Katopodis destacó el clima de entusiasmo: “La gente no quiere delegar, quiere decidir por sí misma”

El candidato a diputado por la primera sección electoral votó en el Instituto Politécnico de San Martín y afirmó que «todo marcha con absoluta normalidad».

El candidato a diputado por la primera sección electoral, Gabriel Katopodis, emitió su voto este domingo y destacó el clima de entusiasmo que percibe en la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que rindió homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Ayer falleció Rosa Ros, una protagonista de esa lucha, y quiero enviar un abrazo grande a Estela y a todas las abuelas, porque su trabajo ha marcado la historia de nuestro país”, expresó el candidato.

Con respecto al proceso electoral, Katopodis afirmó que llega con “mucha fuerza recogida de los trenes, de la calle y de la campaña”, señalando que observa en la sociedad “ganas de decidir”. En esa línea, enfatizó: “La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno”.

El dirigente peronista consideró que la elección pone sobre la mesa “preguntas cruciales” para el futuro de la Argentina: “¿Cómo sigue la Argentina? ¿Quiénes defienden tus intereses? ¿Quiénes defienden la obra pública? ¿Quiénes defienden las cosas importantes para que el país pueda darle felicidad a todos y todas?”.

Katopodis también valoró que la votación se esté desarrollando con normalidad: “Se habló mucho de esta elección, del desdoblamiento y de cómo se iba a organizar la jornada. Hoy está a la vista que todo marcha con absoluta normalidad. Hablé con intendentes y autoridades, y se está cumpliendo lo previsto”.

Finalmente, el candidato subrayó el rol de cada ciudadano en el cuarto oscuro: “Allí no hay TikTok, no hay agresiones ni insultos. Está cada vecino y cada vecina con sus intereses, sus sueños, sus hijos y sus proyectos, decidiendo lo mejor para sí mismos y para el país”.