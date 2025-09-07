La Junta Electoral no envió boletas del candidato Gustavo Torrisi

El candidato a concejal Gustavo Torrisi confirmó en la mañana de este domingo que la Junta Electoral no envió boletas de su espacio y, por esa razón, comenzaron a distribuir las mismas por sus propios medios.

La razón del no envío de boletas en las urnas no se ha confirmado de manera oficial.

Gustavo Torrisi es candidato a concejal del Partido Liberal, uno de los tantos espacios encolumnados detrás de la figura del presidente Javier Gerardo Milei.

