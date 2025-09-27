La Facultad de Sociales realizará capacitaciones sobre Boleta Única Papel

El próximo 26 de octubre se llevarán adelante en nuestro país las Elecciones Legislativas Nacionales en las que se implementará, por primera vez, la utilización de la Boleta Única Papel (BUP), instrumento que fue aprobado por el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.781.

La BUP es una boleta de papel que incluye en una misma papeleta a todos/as los/as candidatos/as, categorías de cargos y partidos políticos que pueden ser elegidos en un acto electoral nacional.

En este marco, se llevarán adelante entre el 7 y el 9 de octubre una serie de charlas abiertas en Olavarría, Azul y Tandil, con el objetivo de capacitar a la comunidad sobre cómo se vota con BUP: Boleta Única Papel. Las personas interesadas pueden acercarse a cada espacio en el horario y día definido por cronograma.

Las capacitaciones estarán a cargo de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la Nación. La actividad es coordinada junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cátedra Periodismo Político y Económico de la carrera de Periodismo.

Cronograma de encuentros

Olavarría:

Martes 7 de octubre de 15 a 17 hs. Destinada a personas mayores de 60 años. Sede: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955

Martes 7 de octubre de 17:30 a 19:30 hs. Destinada a público en general. Sede: Centro Cultural Universitario, San Martín 1955

Miércoles 8 de octubre de 10 a 12 hs. Destinada a público en general. Sede: Salón Auditorio de la Delegación Olavarría del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, Rivadavia 2461

Azul:

Miércoles 8 de octubre de 18 a 20 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula N° 8 Pabellón de Licenciatura, Facultad de Agronomía. Av. República de Italia 780, Campus Universitario

Tandil:

Jueves 9 de octubre de 10 a 12 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula Magna de Rectorado, Pinto 399.

Jueves 9 de octubre de 14 a 16 hs. Destinada a público en general. Sede: Aula Magna de Rectorado, Pinto 399.