Tomás Gallego «El Pochoclero» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Tomás Gallego «El Pochoclero» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de Septiembre de 2025 a los 87  años de edad.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio se realizará éste domingo 28 de 10 a 17 horas.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Tiro Federal.

Lugar de nacimiento: Nacido en Tucuman.

Actividad que desarrollaba:  Jubilado y pochoclero.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!