Tomás Gallego «El Pochoclero» (Q.E.P.D.)
Tomás Gallego «El Pochoclero» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 27 de Septiembre de 2025 a los 87 años de edad.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». El velatorio se realizará éste domingo 28 de 10 a 17 horas.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Tiro Federal.
Lugar de nacimiento: Nacido en Tucuman.
Actividad que desarrollaba: Jubilado y pochoclero.