Ley Electoral: Diego Santilli encabezaría la lista de La Libertad Avanza en Provincia

El ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral tras la renuncia de José Luis Espert. La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género.

enlineanoticias.com.ar

La salida de Espert hace que Santilli, que no es dirigente de La Libertad Avanza sino del PRO, pase del tercer al primer puesto, convirtiéndose en la nueva cara de la boleta libertaria en el distrito más importante del país, en virtud de lo que dispone la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (27.412) sancionada en noviembre de 2017.

El artículo de la ley que regula esta situación establece claramente cómo proceder ante la renuncia de un candidato oficializado. La norma indica que, en caso de dimisión, el candidato saliente “será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Posteriormente, la Justicia Electoral debe realizar “los corrimientos necesarios a fin de ordenarla respetando los requisitos de conformación paritaria” que exige el Código Electoral Nacional. Esto significa que la lista final debe mantener la alternancia de un candidato de cada género.

Para entender cómo este artículo catapultó a Santilli, es necesario observar la conformación original de la lista:

José Luis Espert (Varón)

Karen Reichardt (Mujer)

Diego Santilli (Varón)

Al producirse la renuncia de Espert (varón), la ley obliga a que su reemplazo sea el siguiente candidato varón en la nómina. En este caso, ese lugar corresponde a Diego Santilli.

LI-RL