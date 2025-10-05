Milei tras la salida de Espert: “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”

El presidente Javier Milei aseguró que “garantizar el cambio es más importante que cualquier” dirigente, al hacerse eco del mensaje que publicó José Luis Espert para bajarse de su candidatura.

“El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”, aseguró el mandatario nacional en su cuenta de X.

El jefe de Estado sostuvo que “esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas”.

“Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”, subrayó.

Finalmente, Milei expresó: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

MG