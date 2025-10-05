María Belén Molinate «Rusa» (Q.E.P.D.)
MARIA BELEN MOLINATE «RUSA» (Q.E.P.D.)
Falleció en La Plata el día 5 de Octubre de 2025 a los 34 años de edad.
Su Madre: Maria Elsa Luna.
Su padre del corazón: Fabio.
Sus hermanos: Gisele y Fabio.
Sus sobrinos: Bautista, Amadeo y Nicolás.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » C » comienza Domingo 18hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 6 de Octubre a las 10:30hs.
Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Empleada.