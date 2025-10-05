María Belén Molinate «Rusa» (Q.E.P.D.)

MARIA BELEN MOLINATE «RUSA» (Q.E.P.D.)

Falleció en La Plata el día 5 de Octubre de 2025 a los 34 años de edad.

Su Madre: Maria Elsa Luna.

Su padre del corazón: Fabio.

Sus hermanos: Gisele y Fabio.

Sus sobrinos: Bautista, Amadeo y Nicolás.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » C » comienza Domingo 18hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 6 de Octubre a las 10:30hs.

Barrio en el que vivía: Hipólito Irigoyen.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Empleada.