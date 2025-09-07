«Lo más importante es que el ciudadano venga a votar»

Además, el diputado del PRO señaló además: «Si hoy no vota mucha gente, habrá que analizar el por qué».

El diputado del PRO Diego Santilli consideró que lo más importante es que el ciudadano vaya «a votar» este domingo en las elecciones provinciales.

Santilli competirá como tercer candidato nacional el 26 de octubre por el Frente La Libertad Avanza y que votó en la mesa 308 correspondiente a la Escuela EP. N° 11 de French al 573, en la localidad de Tigre.