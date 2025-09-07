Votó Nicolás Zampini: «Faltaron muchas autoridades de mesa»

Cobertura conjunta: En Línea Noticias – Central de Noticias – FM 107.1

El primer candidato a concejal de la alianza La Libertad Avanza votó este domingo alrededor de las 10 de la mañana.

Nicolás Zampini sufragó en la Escuela N° 49.

Como indica la costumbre, tras votar, el candidato a concejal habló con la prensa.

«La idea era venir más temprano, pero faltaron muchas autoridades de mesas. Se trató de resolver de una manera pacífica entre todos los espacios, proponiendo que sean los fiscales pero la Directoras avaladas por la Junta Electoral decidieron que los fiscales no podían ser autoridades de mesa. Se tuvo que esperar algún ciudadano que quiera cumplir con esa obligación», empezó diciendo Nicolás Zampini.

El candidato a concejal insistió en que la gente concurra a votar.

«Tenemos buenas expectativas, buenas recepción de la gente. No somos responsables del resultado, sino del proceso que atravesamos para obtener el resultado. El proceso fue satisfactorio», finalizó