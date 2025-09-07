A ritmo lento y con normalidad se está votando en Olavarría

Cobertura: En Línea Noticias – Central de Noticias- FM 107.1

En Olavarría, como toda la provincia de Buenos Aires, se está votando en las primeras elecciones bonaerenses desdobladas.

Se elige concejales, consejeros escolares y legisladores provinciales.

Hacia las 10.30 horas distintas consultas confirmaron que la votación se realiza con ritmo lento y baja concurrencia de votantes. Se destacó que, pese a los problemas iniciales, la jornada se desarrolló con normalidad.

En algunas escuelas – hacia las 10.30 horas – el porcentaje de votación se acercaba al 15%.