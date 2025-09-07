Votó Laurini, candidata a senadora de Fuerza Patria

Luego de emitir su voto, la candidata a senadora en primer término de Fuerza Patria, María Inés Laurini, indicó que, «como siempre decimos, quienes somos actores políticos, celebramos los días de elecciones como un día importante para la democracia».

Refirió que se trata de «una jornada que empezó tranquila. En esta escuela (San Cayetano) hubo cierta dificultad con una mesa pero ya se va normalizando y entendemos que, a medida que va pasando el día, la gente se va a ir acercando a votar».

Laurini puntualizó que «volvemos a recordar que es una elección importante y que está bueno que vengan a ejercer su voto».

Y destacó que «es una elección importante, nosotros somos muy optimistas, esperamos los resultados después de las 18 y haremos los análisis y sacaremos las conclusiones».

Por último, mencionó que «hicimos una campaña tal como la planteamos, bien territorial, tratando de transmitir por qué queremos representar al pueblo de la Séptima Sección Electoral».