PBA: Categórico triunfo del peronismo en una elección en la que Kicillof consolidó su poder

Las elecciones arrojaron una victoria clara para el peronismo con el 47% de los votos. La Libertad Avanza, con 33,8%, sufrió un duro revés.

Fuerza Patria obtuvo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires un triunfo categórico. Escrutadas más del 82% de las mesas, el oficialismo cosechó a nivel provincial el 46,93% de los votos, una diferencia de 14 puntos sobre La Libertad Avanza, que sacó 33,85%.

Detrás de estas fuerzas que polarizaron la elección, se ubicó, muy lejos, Somos con 5,41%, la izquierda con 4,37% y Potencia 1,41%.

De esta manera, el gobernador Axel Kicillof, quien encabezó la estrategia en la campaña en la provincia, salió fortalecido no sólo por cómo quedará la Legislatura desde diciembre, sino también en la disputa interna del peronismo.

Cabe destacar que las elecciones provinciales de este domingo reconfigurarán la Legislatura desde el 10 de diciembre, una batalla fundamental para Kicillof en los últimos dos años que le quedan al frente de la Gobernación. Se renovarán 69 bancas, 46 en Diputados y 23 en el Senado, y la elección también marca un termómetro rumbo a 2027.

Resultados de las elecciones: sección por sección

La Primera sección contiene a los 24 municipios del norte y oeste del conurbano, y elige 8 senadores provinciales. Fuerza Patria sacó 47,2% y metería 5 senadores y LLA 37,1% y se quedaría con tres bancas.

En la Segunda sección eligen 11 diputados y el límite de votos a superar es de 9,09% para acceder a una banca. Allí Fuerza Patria ganó con 35,5% y se queda con cuatro bancas y LLA 29,8% sumará cuatro bancas. Hechos sacó 23,8% y tendrá tres bancas.

En la poderosa Tercera sección hay en juego 18 bancas de diputados y el piso a perforar es del 5,55%. Fuerza Patria arrasó con 53,7% y llega a obtener diez bancas. Los libertarios con 28,6% se lleva seis bancas y la izquierda con 5,7% sumará dos bancas.

En la Cuarta sección, al noroeste bonaerense, votan a 7 senadores provinciales y se necesita un piso mínimo de un 14,29%. Fuerza Patria con 40,2% se quedará con tres escaños, LLA con 30,2% se queda con dos y Somos con 19,9% con otros dos.

En la Quinta sección, donde el municipio más importante es General Pueyrredón, con cabecera en Mar del Plata, se eligen a cinco senadores y el límite para entrar a la Legislatura es del 20%. Acá ganó LLA con 41.4% y se queda con tres bancas; Fuerza Patria 37,6% con dos bancas.

En la Sexta sección se eligen 11 diputados y el piso es 9,09%. Allí se impusieron los libertarios con 41,7% y se quedarán con cinco escaños. Mientras que Fuerza Patria 34% y cuatro bancas; y Somos 11,6% y dos bancas.

La Séptima sección, donde solo eligen a tres senadores, las fuerzas necesitan alcanzar al menos el 33,33%. Fuerza Patria sacó 38,2% y se quedó con las tres bancas porque los libertarios sacaron 32,8%.

En la sección Capital u Octava, correspondiente a La Plata, el piso a romper es del 16,67% para elegir a sus seis diputados provinciales. Fuerza Patria ganó con 43,4% y se quedó con tres bancas, mientras que LLA 37,1% con las otras tres. (DIB)