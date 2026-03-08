Comenzó la 14ª edición de la Kreppelfest en Colonia Hinojo

Imagenes Mauricio Latorre

La localidad de Colonia Hinojo dio inicio este sábado a la 14ª edición de la Kreppelfest, evento que reúne gastronomía típica, música y danzas tradicionales alemanas. La actividad, organizada por el Municipio de Olavarría, el grupo organizador y la Delegación, continuará durante la jornada de este domingo sobre la avenida De los Fundadores.

El programa del sábado incluyó visitas guiadas, presentaciones de bandas folclóricas, el tradicional spicher de cerveza y cierres musicales a cargo de La F Etchemendy y La Banda del Limón.

Para este domingo, las actividades comenzarán a las 10:00 con la Santa Misa y la apertura del Museo Municipal «Ariel Chierico». Al mediodía se habilitarán los puestos de comidas y foodtrucks, mientras que a las 14:00 se realizará el concurso al Kreppel de Oro.

La apertura oficial del domingo está prevista para las 15:00 con la entrada del carro con kreppels, seguida por actuaciones de bandas alemanas y ballets de la región. El cierre del evento estará a cargo de Daniel “El Facha” Lezica.

Operativo de seguridad vial

La Secretaría de Protección Ciudadana informó que se despliega un operativo preventivo con cortes de tránsito en la avenida De los Fundadores, entre Unión de Los Pueblos y Servet.

Se solicitó a los asistentes que estacionen sus vehículos sobre la avenida Libertad únicamente en la mano que da hacia la localidad, para mantener liberada la vía de emergencia.

Cronograma para el domingo 8

10:00: Santa Misa y apertura del Museo.

(En Línea Noticias)