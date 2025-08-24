Con gran éxito se llevó a cabo el evento «Canciones de Esperanza» en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Más de 270 personas participaron de una emotiva jornada que comenzó a las 17:30 con la presentación de un coro infantil de la Iglesia, que interpretó las canciones “La oración de un niño” y “Somos niños de la mano del Señor”. A continuación, el coro de adultos ofreció una conmovedora interpretación de “Cuán grande será tu gozo” y “Mirad los lirios del campo”.

El encuentro transcurrió en un ambiente cálido y distendido, donde los asistentes compartieron mate, tortas fritas y disfrutaron de bailes folclóricos presentados por los jóvenes de la Iglesia, antes de dar paso a la transmisión del espectáculo principal.

En esta ocasión, el concierto contó con la participación especial de reconocidos artistas como Soledad Pastorutti, Maggie Cullen, el grupo Dos Más Uno y Alex Melecio, quienes aportaron un toque latino y popular a la propuesta musical. La fusión de voces, orquesta sinfónica y solistas brindó una experiencia inolvidable para todos los presentes.

Sobre el Coro y la Orquesta del Tabernáculo de la Manzana del Templo

El Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, fundado en 1847, es una agrupación coral de renombre mundial compuesta por 360 voces. Es reconocido por su programa semanal “Music & the Spoken Word”, con más de 5.000 emisiones en vivo, lo que lo convierte en la transmisión continua más antigua en la historia de la radio y la televisión, con 97 años de difusión ininterrumpida.

A lo largo de su trayectoria, el Coro ha actuado en prestigiosos escenarios internacionales, participando en inauguraciones presidenciales, exposiciones mundiales y diversos eventos de alto nivel. Ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos cuatro premios Emmy, un premio Grammy, varias nominaciones al Grammy, la Medalla Nacional de las Artes (2003), y su ingreso al Salón de la Fama de la Música Clásica (2015). También fue galardonado con el Premio Peabody en 1943 y fue incluido en los Salones de la Fama de la Asociación Nacional de Radiodifusores (2004) y de la Radio Nacional (2010).

El Coro ha publicado más de 200 grabaciones, incluyendo álbumes que han alcanzado dos discos de platino, cinco discos de oro y el primer lugar en el ranking de música clásica de Billboard en 15 ocasiones.

La Orquesta de la Manzana del Templo, compuesta por 200 músicos voluntarios, fue fundada en 1999 para acompañar a las agrupaciones del Coro. Juntos, Coro y Orquesta representan una destacada presencia musical internacional, uniendo excelencia artística y fe en Dios para brindar servicio a través de la música.

Como parte de su gira mundial “Canciones de Esperanza”, que ya ha pasado por Filipinas, México, Perú y Estados Unidos, el Coro llega por primera vez a Buenos Aires para ofrecer dos funciones en el emblemático Movistar Arena.