Juan Antonio Pintos «Carita» «Chata»
JUAN ANTONIO PINTOS «CARITA» «CHATA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 24 de Agosto de 2025 a los 69 años de edad.Su esposa Luz Marina García; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus sobrinos políticos; sus sobrinos nietos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Domingo 24/08 de 15:00 a 20:00 Hs.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Lunes 25/08 a las 09:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: La Esperanza
Lugar de nacimiento: Espigas
Actividad que desarrollaba: Pensionado