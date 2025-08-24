Juan Antonio Pintos «Carita» «Chata»

Necrológicas
JUAN ANTONIO PINTOS  «CARITA»  «CHATA»  (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día   24  de   Agosto  de 2025 a los   69   años de edad.Su esposa Luz Marina García; sus  hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus sobrinos políticos; sus sobrinos nietos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». Domingo 24/08 de 15:00 a 20:00 Hs. 

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz

DÍA Y HORA: Lunes 25/08 a las 09:30 Hs. 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: La Esperanza

Lugar de nacimiento: Espigas

Actividad que desarrollaba: Pensionado

