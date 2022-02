Exclusivo: «Está todo editado, es todo mentira»

El sábado circularon una serie de audios que en pocas horas fueron virales en la ciudad. En ese audio aparecen el empresario Gustavo Rodríguez, el ex funcionario municipal Gastón Acosta y Sebastián Vega, un peluquero de la ciudad que ahora salió a defenderse asegurando que él no hizo nada ilícito, sino que llevó adelante un negocio privado con Gustavo Rodríguez por dos lotes ubicados en Calle 19 y Del Valle en el barrio Pickelado de los cuales en los próximos días tendrá la escritura.

La entrevista exclusiva con En Línea Noticias con Sebastián Vega se llevó adelante en un bar céntrico y a muy pocas cuadras de donde tiene su peluquería en Rivadavia y Coronel Suárez. Horas antes el abogado Sergio Roldán – en declaraciones a los colegas de Central de Noticias – intentó vincular los audios virales con la causa que tiene como denunciado a su cliente Claudio Ariel Peralta y que ya acumula más de once denuncias en la Unidad Fiscal N° 4 de Olavarría. Al respecto Vega rechaza de plano conocer a Peralta y remarca permanentemente que el negocio que el llevó adelante fue de manera legal y quedó todo en la Escribanía Erramuspe.

En un principio, Sebastián Vega comenzó hablando de los audios y lo que ahí se dice. Aseguró, “eso está todo editado. No sé quién lo hizo, pero está todo editado. Es todo mentira”.

Luego habló de los terrenos que él quería comprarle al empresario Gustavo Rodríguez y dijo que, “son terrenos que Gustavo Rodríguez le había comprado a Rigada y está todo en la Escribanía Erramuspe. Yo le compro terrenos a Gustavo (Rodríguez) en esa manzana”. Dando más precisiones, Vega hace mención a lotes ubicados en Calle 19 y Del Valle, en el barrio Pickelado.

En una parte de los audios viralizados además se hace mención a supuestos juicios de apremios que habría sobre dichos terrenos. Al respecto, además de reiterar que es una conversación editada, Sebastián Vega sostuvo, “es todo legal, hablan de juicios de apremios y es mentira, pero está todo editado. No sé quién lo hizo, pero son todas mentiras”.

En el desarrollo de la entrevista reconoce que la reunión fue “hace unos meses” y revela que fue él quien la grabó. «Yo grabé para que no me caguen con un terreno, ya había rumores de los lotes, nombraban a otros funcionarios. Después de esa reunión no sé quién fue el que lo editó y la verdad que no sé cómo se viralizó. Me quisieron ensuciar a mí, aunque a mí no me ensucian en nada. Porque compre algo legal. A Gustavo Rodríguez le compré algo legal”.

No dejó de explicar por qué estaba Gastón Acosta en esa reunión y expresó, “yo le pregunte a Gastón Acosta si tenía algunos lotes, estaba entre los lotes de él y unas propiedades que él tenía. Pero él me explica que lo tenían usurpados hace más de quince o veinte años, que le pertenecen a él no sé de dónde. Él me explicó como estaba esa situación. Acosta me explicó que eso estaba todo usurpado, no quería venderme nada con problemas y eso estaba usurpado. Él me dijo la verdad. Cuando Acosta dice “el dato” es cuando él me dice eso, el dato es que hay gente que estaba usurpado eso”.

Tras eso sintetizó y vinculó los audios con la otra causa de terrenos, “lo han editado para que Acosta quede involucrado en eso y Gustavo Rodríguez también. Y nada que ver. Yo a Gastón Acosta no lo conocía, nunca me junté con él. Con Gustavo me he tomado un café, en confianza con un amigo en común y ningún otro tipo de relación. Yo fui a una reunión con él para ver que podía comprar para ver si podía comprar lo de Gastón Acosta o lo de Gustavo Rodríguez, cuando veo que lo de Gastón Acosta estaba usurpado, yo arreglo con Rodríguez y llevo todo a la Escribanía Erramuspe”.

“A esto lo quieren vincular a la Causa Peralta, al que tampoco conozco, y no sé por qué, es toda una mentira. Salgo a desmentir porque me están ensuciando a mí, a Rodríguez y este ex funcionario también. A mí me tiene mal con mi familia y en la Justicia se demostrará”, resumió.

“Yo trabajo en una peluquería hace cuatro años, me da impotencia y bronca de cómo vincularon esto con esta causa de Peralta. No quiero problemas y que esta gente tenga problemas. La realidad es así. Los lotes están a mí nombre en la Escribanía Erramuspe”, sostuvo.

También habló del Secretario Privado del Intendente Ezequiel Galli, que fue mencionado en los audios virales, a lo que dijo que eso venía por otra cosa, querían involucrar a Gastón Acosta y a Leo Buey para ensuciarlos a ellos dos”.

No dudó en afirmar, “que me llamen de donde sea que voy a decir lo mismo. Voy a consultar con un abogado, tengo la peluquería, entre ahorros, ayudas de un amigo y mi viejo pude llegar a comprar esos lotes a Rodríguez, yo no puedo pagar un abogado para que investigue o que termine en la nada. Sinceramente no tengo ganas”.

“A Gastón Acosta lo defiendo porque es una mentira lo que editaron, yo no sé porque lo quieren apuntar a esa causa de Peralta que tampoco conozco”, dijo además Vega en referencia al ex funcionario municipal.