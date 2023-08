Ezequiel Galli con el «desafío permanente” de fortalecer el sistema público de salud

Ezequiel Galli habló con En Línea Noticias a pocos días de las elecciones PASO en donde quedarán definidos los candidatos que competirán por el cargo de Intendente en el próximo mes de octubre.

Ezequiel Galli ganó su primera elección en el año 2015 y, luego, revalido su gestión tanto en elecciones Ejecutivas como Legislativas. Desde que llegó al poder nunca, Juntos perdió en Olavarría.

En los últimos años el Intendente Municipal adquirió un rol importante dentro del armado del PRO de la provincia de Buenos Aires y hoy es una de las mayores espadas del espacio en territorio bonaerense.

Cerca de Galli en estos años electorales se destaca su coherencia de ser parte de un mismo espacio desde el año 2013. Según estos allegados ese valor, «es algo que pocos pueden mostrar».

Además, el Intendente Municipal viene sosteniendo que su propuesta electoral es “seguir transformando Olavarría” y reconoce que aún quedan “muchas cosas por hacer”.

En estas elecciones PASO, Ezequiel Galli tendrá dos competidores internos: Daltón Jauregui y Marcelo Spina. Los dos están referenciados en Patricia Bullrich mientras que Galli decidió encolumnarse detrás de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

En este tramo de la entrevista, que se irá compartiendo en los próximos días, Ezequiel Galli habla de salud pública: lo que se hizo y lo que falta.

Primero, el Intendente Municipal trazó un diagnóstico sobre la realidad del sistema público de salud de Olavarría, “todos sabemos que el sistema público de salud que tiene Olavarría es un monstruo, es un desafío permanente”. El Jefe Comunal reconoce que la “vara quedó alta” en referencia a lo hecho hasta que él se hizo cargo de la comuna y agregó: “siempre hay que estar tratando de acompañar y estar a la altura de las circunstancias, me parece que el balance de estos primeros 8 años es más que positivo, siempre con cosas para corregir. Sabemos de las problemáticas que persisten y estamos trabajando para resolverlas”.

Tras eso, Galli reseñó: “el sistema de salud es el 45% por ciento de presupuesto, de los 2600 empleados que hay actualmente, 1100 son del sistema de salud, tenemos el hospital Héctor Cura, el hospital de Sierras Bayas, el hospital de Hinojo, el hospital de Espigas y 24 Centros de Atención Primaria”.

En ese punto, el Intendente se remontó a sus primeros años gestión y recordó lo hecho: “nos encontramos con un hospital que ya en el 2015 veíamos que nos estaba quedando chico, con un hospital que tenía un servicio de traumatología al que era imposible irse a atender cuando yo asumí como Intendente, fue una de las primeras cuestiones que recogí de la campaña. Ver la gente en los pasillos con una pierna fracturada esperando que lo atiendan y no tener las condiciones necesarias para eso. Una de las primeras cuestiones que abordamos fue iniciar la construcción el pabellón de traumatología que hoy se llama Diego Lamberto, un servicio de excelencia que tiene las comodidades necesarias y que tiene rehabilitación”.

Siempre en materia de infraestructura hospitalaria dijo: “el pabellón de gastroenterología y las dos plantas de internación, era una necesidad imperiosa porque las prácticas de “gastro” se estaban haciendo en un pasillo del quirófano. Hoy tenemos un pabellón con dos quirófanos con última tecnología, con una calidad en la construcción inmejorable y la realidad es que hemos inaugurado la obra más importante de mis dos primeras gestiones y estamos proyectando ya para para cuando terminemos la tercera planta de internación pasar de 50 camas a 79 con lo cual ampliamos la cantidad de camas”.

Al reiterar que el sistema de salud es “un desafío permanente”, Ezequiel Galli mencionó como obras pensando en la salud a la ampliación del Centro de Atención Primaria de Loma Negra y el CAPS N° 7 del barrio Independencia”.

Sobre las obras en el sistema de salud sostuvo a modo de síntesis: “el crecimiento que hicimos del hospital en estos ocho años nos permitió llegar hasta donde queríamos llegar con el edificio de clínica médica, la tercera planta que estamos construyendo ahora y la renovación de la primera y segunda planta. Hasta ahí llegamos con el crecimiento. Después tendremos que evaluar algún Centro de Atención Primaria que esté quedando chico como el del barrio Independencia”.

Ezequiel Galli reiteró la intención de renovar el Resonador. “Tenemos que renovar el resonador. Estamos en eso. Estamos trabajando con las empresas que pueden hacer la renovación de un resonador nuevo o renovar este mismo, que se renueva todo menos el corazón del resonador que sigue siendo el mismo. Estamos trabajando sobre eso para el año que viene hacer una licitación y que podamos tener un resonador con más capacidad y tecnología moderna”, dijo.

Por otro lado, habló de la digitalización y la interconexión del sistema de salud.

Galli dijo: “pudimos interconectar los hospitales y los centro atención primaria al sistema de la red central del sistema de salud. Algo que no estaba conectado dado que cada salita tenía su dinámica propia, tenía su computadora que no estaba conectada al sistema y hoy está todo interconectado. Estamos trabajando fuerte sobre la historia clínica digital”.

El Intendente Municipal Ezequiel Galli defendió el sistema de turnos en el Hospital Municipal. Reconoció que es un sistema “muy criticado” aunque a los reproches le respondió con números: “estamos dando 16 mil turnos por mes solo en el chat y seguimos dando turnos por ventanilla para la gente que, obviamente, no lo puede utilizar”.

“Se ha hecho un trabajo muy importante a largo de estos 8 años y obviamente tenemos que seguir trabajando sobre el tema de la salud pública”.

Ezequiel Galli reveló además otros datos del sistema de salud con el objetivo de describir la complejidad del mismo. “Hoy Olavarría cubre diariamente 35 guardias. Son 35 profesionales que hay que conseguir para todos los días tener las guardias cubiertas, con eso me refiero al volumen de atención que eso significa. En cantidad de prestaciones pasamos casi 500 mil prestaciones en 2021 a 980 mil en 2022, duplicamos la cantidad de prestaciones”, dijo el Intendente.

Precisamente en ese tramo de la entrevista respondió a las consultas permanentes de vecinos que dicen no conseguir tunos en el Hospital.

Reconociendo que eso es una problemática explicó: “Olavarría hoy está absorbiendo el 100% de la demanda de salud, prácticamente. Eso es lo que tiene que ver con carnet condición uno, dos y tres. A eso hay que sumarle que IOMA y PAMI no atienden más en las clínicas privadas” y al respecto sostuvo que en el sistema público se atiende “16.500 afiliados del PAMI y otro tanto del IOMA. IOMA nuclea empleados municipales, policía bonaerense, docentes, jubilados del IPS, servicio penitenciario, todo ese universo lo estamos absorbiendo en el Hospital Municipal”.

Galli manifestó además: “IOMA y el PAMI no continuaron con la renovación de convenios para que las clínicas privadas atiendan y descompriman la atención del Hospital. Quiero creer que es por ignorancia o falta de gestión, pero la verdad que es preocupante. El sistema de salud público tiene un límite y es como meter un elefante adentro de una bota. Es imposible brindar una atención de calidad cuando las clínicas privadas no tienen ese servicio, nosotros necesitamos que tengan ese servicio, porque los ayuda a subsistir en un sistema de salud que está en un sistema bastante complejo en la Argentina”.

Ezequiel Galli se refirió “a las soluciones mágicas” que escucha en los medios de comunicación e hizo referencia a otros dirigentes políticos que, en este tiempo, vienen hablando también de salud pública.

En este punto dijo: “la realidad es que nosotros obviamente a la obra social, cuando firmamos el convenio, le cobramos más caro que la clínica privada. Le hacemos un convenio más alto. Nosotros queremos que el privado se vaya a la clínica, nosotros somos un sistema público de salud. Ahora, si viene un paciente y tiene obra social lo atendemos, nos damos vuelta y le cobramos a la obra social. Con ese dinero podemos brindar atención gratuita a las personas que lo necesitan”.

Tras eso, Ezequiel Galli agregó: “la guardia pediátrica es la única que hay en todo el partido, ninguna clínica privada siguió atendiendo guardia pediátrica, hace años. Cuando llegan los picos de bronquiolitis en invierno obviamente que la guardia pediátrica se colapsa”.

“Al tener que atender toda esa sobredemanda, obviamente los costos se disparan”

El Intendente Municipal habló de cuál sería la solución para atender la situación y evitar generar sobredemanda en el sistema público de salud. En su respuesta realizó un vínculo directo a que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli sean electos presidente y gobernador, respectivamente.

“Nosotros esperamos que cuando Horacio sea presidente y el Colo Santilli sea gobernador, podamos sentarnos a una mesa de trabajo con gente que tenga ganas de solucionar esta problemática, que se sienten con las clínicas y puedan lograr tener una solución a ese a esa temática. Porque la clínica le sirve”, dijo Galli.

Allí arremetió contra el convenio entre María Auxiliadora y el IOMA para montar un Policonsultorio que atienda a los afiliados de esa obra social. Si bien pidió que den respuesta las autoridades locales y provinciales del IOMA, sostuvo: “el policonsultorio que se hizo no funciona. Digan lo que digan, muestren los números que quieren mostrar, no funciona. La gente termina yendo al Hospital porque no consiguen turnos, porque no tienen profesionales, por H o por B”.

El Intendente reconoció “otro problema” y habló de la “falta de profesionales médicos”. En este punto quiso aclarar que por “primera vez en la historia” el Hospital Sor María Ludovica no “pudo cubrir la guardia pediátrica”.

“Antes se mataban los médicos para ser residente de ese hospital, y hoy no cubrieron la cantidad”, sintetizó Ezequiel Galli.

En ese contexto, Ezequiel Galli afirmó: “en Olavarría quedaron vacantes en pediatría, y veníamos cubriendo esas vacantes todos los años. Entonces a futuro está viendo una problemática muy grande: no va a haber pediatras, no va a haber terapistas, no va a haber médicos clínicos. Es grave lo que está pasando”.

Al respecto, el Intendente agregó que en ese contexto: “entonces vos te encontras con lo que nos pasó en Sierras Bayas. Vos tenías tres médicos históricos que vivían en la localidad y se jubilaron los tres” y entonces se preguntó “de dónde sacas médicos que quieran ir a cubrir una guardia todos los días cuando saben que si hacen cinco guardias, la quinta guardia se la queda el Estado con ganancias. Nadie Esa situación es la que uno vislumbra como grave, y a mediano paso será una gran problemática en Argentina, no digo en Olavarría”.